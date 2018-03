Dem Hoffenheimer Dauerläufer hat in den vergangenen Tagen eine Verletzung zu schaffen gemacht

Im Spiel gegen Borussia Dortmund stand Boris Vukcevic zum ersten Mal in der Hoffenheimer Startelf. 90 Minuten lang rackerte der 20-jährige, am Ende hatte er fast 13 Kilometer zurückgelegt, mehr als jeder andere. "Das gibt es ganz, ganz selten", sagte Trainer Ralf Rangnick später, "so viele Spieler gibt gar es nicht, die überhaupt 13 Kilometer im Spiel schaffen!" Und geradezu "außergewöhnlich" sei, dass von den 13 Kilometern auch noch rund 1000 Meter von Vulcevic im Sprint zurückgelegt worden waren. Rangnick schreibt das Laufpensum des 20-jährigen vor allem "der guten körperlichen Verfassung" zu. Doch genau die war in den vergangenen Tagen etwas angeschlagen. Vukcevic machte eine Verletzung zu schaffen: Die Achillessehne war gereizt, deshalb konnte er auch nur verhalten trainieren. Gegen Ingolstadt saß der Mittelfeldspieler auf der Bank, erst am Donnerstag ist er erstmals wieder gelaufen. Der 20-jährige ist allerdings optimistisch, dass er bis zum Spiel gegen Hannover wieder fit ist.