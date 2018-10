Der Hoffenheimer Mittelfeldspieler erholt sich von seiner schweren Verletzung

Fast einen Monat liegt der Wadenbeinbruch von Boris Vukcevic nun zurück. Anfang April verletzte sich der Mittelfeldspieler im Spiel gegen den Hamburger SV schwer. Operiert werden musste er zwar nicht, doch schon damals stand fest, dass die Saison für Vukcevic gelaufen ist. Inzwischen hat sich der U21-Nationalspieler etwas erholt: "Es läuft alles nach Plan", meint Vukcevic, "noch zwei Wochen, dann kann ich wieder ganz normal gehen und mit der Belastung anfangen".

"Er kann vielleicht mit leichtem Aqua-Jogging beginnen", meint Marco Pezzaiuoli. Gesehen hat er seinen Spieler in den vergangenen Tagen selten, er wurde in Stuttgart behandelt und kehrt erst jetzt wieder zurück in den Kraichgau. Für ein Lauftraining sei es "in den nächsten zwei, drei Wochen noch zu früh", sagt der Trainer. Denn Vukcevic muss noch einen speziellen Schuh tragen, den er zur Stütze braucht. Pünktlich zur neuen Saison, so hofft man bei 1899, wird der Mittelfeldspieler wieder fit sein.