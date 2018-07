Trainer Ralf Rangnick muss morgen vielleicht auch auf den Innenverteidiger verzichten

Die Hoffenheimer Abwehr könnte sich schon wieder verändern: Nach Andi Ibertsberger und Josip Simunic könnte mit Isaac Vorsah ein dritter Abwehrspieler ausfalle. Der Innenverteidiger hatte schon im Spiel gegen Gladbach einen Schlag auf den Knöchel bekommen. In Dortmund konnte Vorsah zwar spielen, doch nun macht die Verletzung wieder Probleme. "Man muss abwarten, wie sich das entwickelt", sagte Trainer Ralf Rangnick am Dienstag. "Sollte er ausfallen, dann hätten wir ein Problem", so der Coach. Möglicherweise müsste dann wie gegen Dortmund wieder Luiz Gustavo in die Abwehr rücken. Rangnick: "Das würde ich nicht unbedingt gerne machen", er hoffe deshalb, dass "sich der Knöchel wieder beruhigt und Isaac spielen kann."