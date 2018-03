Stürmer Kevin Vollands Zukunft ist ungewiss, sein Vater sieht den Stürmer in Hoffenheim gut aufgehoben

Der Name Andreas Volland ist im Kraichgau nur noch einigen wirklichen Sportbegeisterten ein Begriff. Über 200-mal lief der Stürmer für die Adler Mannheim, die damals noch ERC hießen, auf, wurde deutscher Vizemeister und spielte sogar für die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft.

Viel bekannter im Kraichgau ist sein Sohn: Kevin Volland. Der 19-jährige Stürmer, der zurzeit bei 1860 München in der zweiten Liga spielt, ist der Shooting-Star der noch jungen Saison. Mit 6 Toren und 4 Vorlagen in den ersten 9 Saisonspielen liegt er auf Rand 3 in der Torschützenliste. Die Dienste des Stürmers sicherte sich Manager Ernst Tanner klugerweise bereits lange vor Vollands Durchbruch. Im vergangenen Winter kaufte Tanner ihn günstig von den Löwen ein und verlieh ihn direkt zurück. Dort entwickelt sich Volland prächtig, sogar so gut, dass er bereits im Winter im Kraichgau auflaufen könnte.

Und hier schließt sich der Kreis: Während bei den Münchner Löwen natürlich viele ihren Top-Stürmer halten wollen, schaltete sich nun Vater-Volland ein und brach eine Lanze für die TSG: "In Hoffenheim ist er aber meiner Meinung nach gut aufgehoben", sagt Andreas Volland in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung. "Die Gegend ist ländlich strukturiert und Kevin kommt ja auch vom Land. Der Verein setzt auf junge Spieler und ich bin überzeugt, dass die TSG für Kevin einen Entwicklungsplan im Kopf hat. Sie sollen einfach zum Wohle Kevins entscheiden, ob es vielleicht sinnvoll wäre, ihn bis zum Sommer in München zu lassen. Es liegt schlicht und einfach nicht in seiner Macht."

Bis zum 15. November muss sich 1899 Hoffenheim entschieden haben, ob sie Volland noch bis zum kommenden Sommer bei den Löwen lassen, oder im Januar in die erste Bundesliga nehmen. Für Andreas Volland ist aber vor allem eines wichtig: Dass sein Sohn nicht abhebt. "Ich habe immer versucht, ihm zu vermitteln, die Bodenhaftung nicht zu verlieren und seine Leistung realistisch einzuschätzen. Gerade wenn es, wie jetzt, gut läuft, muss man vorsichtig sein, umso mehr auf seine eigene Entwicklung schauen und hart arbeiten. Aber Kevin macht das bislang sehr gut und ist durchaus selbstkritisch. Er weiß, dass es noch ein sehr weiter Weg bis ganz oben ist und er auch noch schlechte Spiele machen wird." Gelingt Volland dies auch im Kraichgau, dann kann er ganz sicher auch zu einer Verstärkung in Liga eins werden.