Am Montag verlieh Timo Hildebrand einen Preis der Württembergischen Sportjugend an ehrenamtliche Helfer

Am Montag war Hoffenheims Torhüter Timo Hildebrand in Stuttgart. Von der Württembergischen Sportjugend (WSJ) wurde er eingeladen, den "Viktor" zu verleihen. Dabei handelt es sich um einen Preis des WSJ für ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter. Neben Timo Hildebrand überreichten auch Steffi Jones, die Präsidentin des Frauenfußball-WM-Organisationskommittees und der Profiboxer Luan Krasniqi weitere Preise an die neun Preisträger.