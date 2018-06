Hoffenheims Manager über einen Möglichen Wechsel von Sejad Salihovic zum VfB Stuttgart

Beim VfB Stuttgart strahlte Fredi Bobic am Mittwoch nach der Verpflichtung von Vedad Ibisevic und kündigte obendrauf noch an: "Über Salihovic reden wir im Sommer!" Im Kraichgau hat man das nicht ganz so gerne gehört. Will Bobic nur Unruhe stiften, oder ist wirklich etwas dran, am Interesse der Schwaben?

"Fredi Bobic spricht ja sehr gerne über uns, auch nicht immer im positiven Zusammenhang", versuchte TSG-Manager Ernst Tanner am Donnerstag die Aussagen Bobics einzuordnen. Seine erste Reaktion: "Da sage ich überhaupt nichts dazu. Wir brauchen das nicht von der Stimmung her. Wir haben uns sehr einvernehmlich über die Situation der beiden Vereine unterhalten. Ich finde es falsch, wenn wir jetzt neue Feden schüren."

Doch die Frage nach der Zukunft von Salihovic bleibt. Sein Vertrag endet im Sommer. Erste Verhandlungen über eine Verlängerung scheiterten in der Vorsaison, die nächsten Gespräche sind erst auf März festgesetzt. Bis dahin läuft auch noch eine beidseitige Option für Verein und Spieler, Salihovics Vertrag um ein Jahr zu verlängern. Tanner: "Zu dem Thema Salihoivc ist nicht viel zu sagen. Wir wissen, wie die Situation ist. Wir werden sehen, wie wir uns in der verbleibenden Saison noch vereinbaren können." Nach einem Verbleib des Bosniers im Kraichgau hört sich das freilich nicht an...