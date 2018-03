Hoffenheim verabschiedet sich langsam wieder von den bescheidenen Zielen

Als Jürgen Klinsmann im Sommer 2004 Bundestrainer wurde, sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung: "Wir wollen Weltmeister werden!" Das sorgte für Erstaunen, denn die Nationalmannschaft war gerade bei der EM 2004 kläglich ausgeschieden. Doch am Ende hat Klinsmann damals bereits den Grundstein für das Sommermärchen 2006 gelegt. Als Marco Pezzaiuoli Cheftrainer in Hoffenheim wurde, sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung: "An erster Stelle steht der Klassenerhalt", man müsse die "Ansprüche normalisieren", der "Einzug ins internationale Geschäft wäre eine schöne Sache, ein realistisches Ziel kann es aber nicht sein!" Auch das sorgte für Erstaunen, denn Hoffenheim war Tabellenachter mit vier Punkten Rückstand auf die internationalen Plätze. Und am Ende war auch das so etwas wie ein Grundstein, für alles, was folgte. Pezzaiuolis Idee, durch ein bescheidenes Ziel den Druck von der Mannschaft und auch von sich selbst zu nehmen, ist nachvollziehbar. Immerhin war ein Grund für die Trennung von Ralf Rangnick, dass der Schwabe zu ehrgeizig war. Doch heute weiß man, dass das Ziel Klassenerhalt nicht unbedingt die optimale Vorgabe war, weder für die Spieler noch für die Fans. In Hoffenheim rückt man deshalb langsam ab von den ganz bescheidenen Zielen. Sportmäzen Dietmar Hopp erklärte nach der Verpflichtung von Holger Stanislawski, "dass durchaus sportlich ambitionierte Ziele angestrebt werden können und zwar im Rahmen des UEFA Financial Fair Play". Manager Ernst Tanner legt nun nach: "Wir wollen wieder erfolgreichere Zeiten einläuten und wieder den Fußball spielen, der uns bekannt gemacht hat." Der Manager sprüht nach der Verpflichtung des neuen Trainers geradezu vor Optimismus: "Wenn alles gut läuft, können wir sicherlich auch mal nach vorne reinspielen. Man hat auch in dieser Saison gesehen, dass viele unvorhergesehene Dinge passiert sind. Warum soll das nicht auch uns glücken?" Vielleicht weil man in der Rückrunde gerade mal vier Spiele gewonnen hat, mag man da antworten, aber das kann sich ja unter Holger Stanislawski ändern. Mit ihm will Hoffenheim wieder raus aus der ehrgeizfreien Zone: "Es wäre vermessen zu sagen, dass wir die internationalen Plätze angreifen. Aber wir wollen wieder guten Fußball zeigen und dann kann es auch für eine Mannschaft bis oben reichen, mit der man nicht gerechnet hat. Und das wollen wir probieren!", sagt Tanner. Langsam und schleichend wie der Abschied von Marco Pezzaiuoli verabschiedet man sich auch von dessen Zielen ...