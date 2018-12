Verkauft 1899 Hoffenheim den ghanaischen Nationalstürmer noch in der Winterpause?

Wäre Prince Tagoe eine Aktie, sein Kurs wäre in den letzten Wochen wohl ordentlich durchgeschüttelt worden. Der Stürmer bietet reichlich Grund für Wechsel-Spekulationen, doch mögliche Transfers platzten immer wieder. Als erster Interessent meldete sich noch vor der Winterpause der 1. FC Nürnberg bei der TSG, sprang jedoch fast ebenso schnell wieder - nämlich vor Jahresfrist - ab. Im neuen Jahr die nächsten Gerüchte um den bei Hoffenheim nie so recht in Tritt gekommenen Nationalspieler. Eine Leihe zum 1. FC Köln schien im Raum, doch in der vergangenen Woche entschieden sich die Geißböcke gegen den Noch-Hoffenheimer. "Prince kommt nicht", verkündete Geschäftsführer Claus Horstmann im kicker. Endgültig vom Tisch ist ein Wechsel des Ghanaers, trotz der zwei abgesprungenen Interessenten, aber wohl noch nicht. Klubs aus dem Ausland, überwiegend aus Frankreich, sollen weiterhin an Tagoe interessiert sein. Eine Stellungnahme vom Verein zu den Wechsel-Gerüchten gibt aber es nicht. Ein Vorteil bei einem Wechsel ins Ausland: Nicht überall schließt der Transfermarkt am Montag um 0.00 Uhr, sondern erst einen Monat später. Die TSG wäre bei Verhandlungen nicht unter Druck. Heute fehlte Tagoe beim Training der TSG, offiziell habe der Stürmer aber nur eine Grippe heißt es von Vereinsseite. Aber sollte sich doch noch ein ernsthafter Interessent für den Ghanaer bei Hoffenheim melden, könnte aus dem Prince Tagoe ganz schnell ein Prince To-Go werden.