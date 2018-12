1899 Hoffenheim bestätigt am Mittag, dass der Stürmer aus Ghana bis zum Saisonende verliehen wird

Was die Rhein-Neckar-Zeitung am Morgen schon wusste ist nun offiziell: Prince Tagoe wechselt auf Leihbasis zu Partizan Belgrad. Bereits gestern fehlte Tagoe beim Training! Hier nun die offizielle Bestätigung des Vereins im Wortlaut:

"Prince Tagoe spielt künftig für Partizan Belgrad. Der 24-jährige Stürmer wurde bis Saisonende an den serbischen Erstligisten und Tabellenführer ausgeliehen mit der Option, den ghanaischen Nationalspieler nach der Saison zu verpflichten. Tagoe kam im Juli 2009 nach Hoffenheim und absolvierte 19 Bundesligaspiele (2 Tore) sowie ein DFB- Pokalspiel (1 Tor) für die Kraichgauer. „Prince konnte sich in Hoffenheim leider nicht so durchsetzen, wie wir es er- hofft hatten. In Belgrad hat er nun die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln, die ihm für seine weitere Entwicklung gut tun wird“, so Manager Ernst Tanner."