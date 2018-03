Torwart Tom Starke war von der Konsequenz von Ex-Trainer Ralf Rangnick "sehr überrascht"

Torwart Tom Starke erfuhr gestern Abend von der Training der TSG und Ralf Rangnick. "Ich habe es direkt vom Verein erfahren", so Starke "so konnte man sich wenigstens ein bisschen darauf vorbereiten." Die Nachricht sei eine "sehr große Überraschung" gewesen, so Starke, der die Entscheidung von Rangnick aber nachvollziehen kann: "Dass der Transfer von Luiz sicherlich nicht im Interesse des Trainers gewesen ist, ist klar. Aber dass er es mit so einer Konsequenz durchzieht ist sehr überraschend."

Obwohl der Verein Starke über die Trennung von Rangnick informiert hat, dass es mit Marco Pezzaiuoli als neuem Chef-Trainer weitergeht erfuhr Starke erst von den Journalisten. Sein Kommentar: "Ich weiß nur, dass er jetzt übernimmt, aber ob das die letzte Konsequenz von Herrn Hopp oder dem Verein ist, weiß ich noch nicht. Ich muss mich erst informieren. Marco hat von meiner Seite das vollste Vertrauen."