Der Hoffenheimer Trainer muss vielleicht operiert werden

Der ehemalige Hoffenheimer Trainer Marco Pezzaiuoli hätte sich diese Verletzung nie zugezogen, bei Holger Stanislawski kann so etwas dagegen passieren: Beim Spiel in Augsburg hat sich der Trainer einen Muskelriss unterhalb der Achselhöhle zugezogen, weil er an der Seitenlinie so wild gestikuliert hat. "Es ist ziemlich schmerzhaft", sagte Stanislawski der "Rhein-Neckar-Zeitung", vor allem in der Nacht sei es unangenehm, "weil ich auf der rechten Seite nicht liegen kann!" Verursacht werden die Schmerzen von einem fünf Zentimeter langen Riss im Schürzenbinder-Muskel. Ob Stanislawski vielleicht sogar operiert werden muss, ist noch unklar. Gegen Werder Bremen am Samstag wird er aber auf jeden Fall wieder an der Seitenlinie stehen.