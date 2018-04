Holt die TSG mehr als nur einen Spieler im Winter?

"Wir kucken, was für uns wirtschaftlich machbar ist", sagt Holger Stanislawski auf mögliche Neuzugänge angesprochen. Bisher gingen viele davon aus, die TSG suche nur noch nach einem Stürmer als Ersatz für Vedad Ibisevic. Doch der Trainer hätte offensichtlich gerne mehr, als nur einen neuen Spieler.

"Vielleicht braucht die Mannschaft einen älteren, erfahrenen Spieler, wo viele junge Spieler dran wachsen und im Schatten sich entwickeln können", so Stanislawski. "Oder wir holen einen talentierten Guten. Aber nicht nur auf der Mittelstürmerposition, sondern in allen Bereichen!" Stanislawski erklärt: "Es geht bei Spielertransfers immer darum, dass man manchmal im Winter jemanden verpflichten muss, um den geplanten Transfer, den man im Sommer machen möchte, im Winter schon machen muss."

Wen hat die TSG im Auge? Lakic ist nur ein Kandidat. Max Kruse von St. Pauli offensichtlich nicht. Stanislawski: "Den können wir streichen. Kruse wird St. Pauli in die Bundesliga schießen." Auch ohne Kruse sucht TSG mit Hochdruck nach Verstärkungen für alle Mannschaftsteile. Stanislawski: "Wenn sich die Möglichkeit gibt, einen Spieler zu bekommen, den wir im Sommer gerne haben wollen würden, und jetzt zuschlagen müssen, dann würden wir uns nicht verwehren."

Doch das Transferfenster ist eng. Auch am Donnerstag schlossen die Verantwortlichen noch einmal aus, dass vor dem BVB-Spiel noch ein neuer Spieler kommt. Am Sonntag ist ein Testspiel in Hoffenheim gegen den Zweitligist Ingolstadt - eine Möglichkeit, potenzielle Kandidaten einzuführen und zu testen. Doch dann muss die Entscheidung schnell fallen. Denn das Transferfenster schließt sich schon am kommenden Dienstag. Deshalb hat sich Stanislawski mental offenbar auch schon mit der Alternative befasst: "Wenn wir keinen dazu nehmen, dann rücken wir noch enger zusammen."