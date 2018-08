1899 Hoffenheims Manager Ernst Tanner über das Gerücht, Holger Stanislawski käme in den Kraichgau

Die Gerüchte um einen Trainerwechsel in Hoffenheim kochen hoch! Dem aktuellen Trainer Marco Pezzaiuoli sprach Manager Ernst Tanner nicht mehr ausdrücklich das Vertrauen aus, auch in der kommenden Saison in Hoffenheim angestellt zu sein. "Dazu gibt es von mir jetzt keine Aussage", so Tanner. Die Situation sei im Moment "völlig offen."

Als möglicher Nachfolger gilt St. Paulis Trainer Holger Stanislawski. Doch TSG-Manager Ernst Tanner dementiert: "Das ist hoch spekulativ!" Immer wieder wird berichtet, Hoffenheim sei sich mit dem Noch-Hamburger einig. Tanner: "Das wird uns seit Wochen angedichtet. Das ist nicht der Fall!" Die Diskussion kommt zur Unzeit! St. Pauli steckt mitten im Abstiegskampf. Auch Hoffenheim ist aus dem Gröbsten noch nicht heraus. Die Unruhe in beiden Vereinen will Tanner nicht noch zusätzlich anheizen. Ganz heraushalten kann er sich aus der Diskussion aber auch nicht, sagt deshalb diplomatisch: "Es gab noch keinen direkten Kontakt."

Tanner will zunächst intern alle Fronten klären: "Wir müssen zuerst für uns eine Richtung finden und dann sehen, wie wir voran gehen." Dies kann auch eine Entscheidung pro Marco Pezzaiuoli beinhalten. Aber: "Es ist klar, dass wir, wenn wir in eine andere Richtung gehen, Stanislawski kontaktieren würden. Aber das ist alles noch im Bereich dessen, was passieren kann und noch nicht passiert ist."