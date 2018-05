Hoffenheims Trainer hält sich mit einer Meinung zum Wechsel von Ibisevic zurück

Vedad Ibisevics möglicher Wechsel von Hoffenheim zum VfB Stuttgart erhitzt im Kraichgau viele Gemüter. Mäzen Dietmar Hopp sprach sich am Montag deutlich gegen einen Wechsel des mit 49 Toren erfolgreichsten TSG-Stürmers aus. Auch der Fanklub "Frauenpower 1899" kämpfte am Wochenende für einen Verbleib Vedos. Und was sagt Hoffenheims Trainer zu einem möglichen Wechsel?

Am Donnerstag gab Stanislawski zum Thema Ibisevic bekannt: "Grundsätzlich ist es so, jeder Spieler ist und muss ersetzbar sein. Es ist ein Mannschaftssport. Wenn Messi mal Schnupfen hat, kann Barcelona nicht sagen, wir spielen nicht. Jeder Spieler muss ersetzbar sein."

Am Samstag in der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Stanislawski dann auf die Frage, wie schmerzlich ein Abgang Ibisevics sei: "Jeder Spieler ist wichtig. Wir versuchen jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er die Berechtigung hat, in der Bundesliga zu spielen. Wenn man sieht, dass wir mit Strobl, Gyau und auch Kaiser, der letztes Jahr auch noch U23 gespielt hat, drei U23-Spieler da haben, dass mit Vestergaard, der auch aus dem eigenen Stall hoch gekommen ist, dann ist es einfach gut. Die Jungs bekommen genauso diese Wertigkeit, wie sie ein Ibisevic bei uns bekommt. Er hat natürlich Erfahrungswerte, die die anderen noch nicht haben und Qualitäten, die andere sich noch aneignen müssen. Aber wenn man ein paar Jährchen älter ist, dann hat man einiges gelernt. Vedo hat einiges gelernt und die anderen lernen es noch."

Nur eine knappe Viertelstunde später sagte Stanislawski dann in die Kamera des ZDF-Sportstudios: "Ich freue mich für Vedo, dass er die Tore macht. Aber das ist ja immer Spekulation. Wenn da ein anderer spielen würde, hätte er sie vielleicht auch gemacht. Wir sind am Markt und schauen uns um, was wir für unsere Philosophie bekommen können."

Der neutrale Beobachter bleibt fragend zurück. Würde Stanislawski Ibisevic - so wie Sigurdsson und Obasi - ohne Überzeugungsversuch ziehen lassen, oder will der Trainer seinen aktuell besten Torjäger halten?