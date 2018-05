Holger Stanislawskis Brandrede vor dem Spiel gegen Dortmund

"Mich kann nicht mehr viel hinter dem Ofen hervorlocken", sagte Holger Stanislawski am Donnerstag. Aber die aktuelle Situation brachte den Trainer von 1899 Hoffenheim doch zum Platzen. In einer zwölfminütigen Brandrede knöpfte sich Holger Stanislawski alle Kritiker im Umfeld der TSG vor. Um kein verzerrtes Bild zu zeigen, wird Stanislawskis Brandrede im Kompletten und ungekürzt abgebildet. Stanislawski sagte:

"Ich habe zu dem Thema, was ja die letzten Tage alles andere in den Hintergrund gestellt hat, wir hatten das ja schonmal gegen Dortmund nach dem Spiel. Da hat die Schallaffäre alles in den Hintergrund gestellt. Jetzt haben wir es vor dem Spiel. Vielleicht ist das ein gutes Omen. Ich habe natürlich ganz bewusst in den letzten Tagen etwas weniger mich geäußert und sehr, sehr viel wahrgenommen. Wir haben sehr viel zusammengesessen und gesprochen. Ich möchte mal das eine oder andere dazu loswerden:

Im Moment habe ich, wir hatten das Thema ja schonmal, dass 2012 die Welt untergeht. Ich habe das Gefühl, dieser Klub ist jetzt schon untergegangen, so wie die Stimmung im Moment ist und so wie im Moment über Dinge gesprochen wird. Ich habe das Gefühl, letztendlich sind wir schon abgestiegen und haben null Chancen. Es ist eigentlich einfach nur eine letzte Katastrophe, was passiert. Ich möchte mal zwei, drei Sachen dazu sagen:

In den letzten Jahren sind wir 7.,11. und 11. geworden mit Personal von Eduardo, Ba, Alaba, Gustavo und wie sie alle heißen. Ganz klares Ziel war es im Sommer, diese Mannschaft umzubauen. Da sind wir dabei. Das kriegt jeder mit. Diese Mannschaft ist im Umbau. Meistens bekommt man diese Zeit nicht, eine Mannschaft umzubauen. Einen Umbruch macht man nicht, indem man sich auf den Platz stellt und einmal durch den Kader fliegt. Es ist ein Prozess, der dauert.

Genauso ist es ein Prozess, Nachwuchsleute einzubauen. Wir haben, glaube ich, mit Jannik Vestergaard einen hochtalentierten Innenverteidiger auf ein Bundesliganiveau gebracht, wo er das glaube ich schon in seinen Spielen, die er gezeigt hat, auch bewiesen hat. Wir haben mit Domink Kaiser, der vorher noch in der Amateurmannschaft gespielt hat, jemanden eingebaut, der ganz einfach auch schon bewiesen hat, dass er auf Bundesliganiveau spielen kann und sich noch entwickeln wird.

Das ist der zweite Punkt. Einmal der Umbruch, der zweite Punkt ist, Nachwuchskräfte zu integrieren. Das ist auch gelungen. Da sind wir auch auf dem Weg. Da sind wir auch noch nicht am Ende. Wir haben einen Niklas Sühle jetzt jede Woche im Training. Der Junge ist ganz einfach auch ein richtig großes Talent, wird aber noch seine Zeit brauchen. Wir können nicht einfach einen 17-jährigen Jungen aufs Feld stellen und sagen: 'So, jetzt bis du Bundesligaspieler'. Das geht von heute auf morgen nicht. Die Jungs brauchen Zeit und Entwicklungsmöglichkeiten. Die geben wir ihnen. Wir geben die Zeit, das ist leider nicht bei allen so.

Gleichzeitig sollte der Etat auf ein Niveau gebracht werden, parallel dazu, der ganz einfach irgendwann auch dahingehend läuft, dass man nicht mehr alleine auf Dietmar Hopp angewiesen ist, der dann jedes Jahr 20 Millionen Euro in diesen Klub schießen muss. Das kann ich aber nicht schaffen, indem ich einfach sage: 'Ich reduziere jetzt den Kader durch Manu Gulde und spare dadurch 80.000 Euro im Jahr ein.' Das geht nicht, sondern das sind ganz einfach Summen, die einfach eingespart werden müssen. Da muss man eben auch ran und da muss man eben auch die Konsequenz tragen, dass man den ein oder anderen bestimmt qualitativ guten Spieler, aber auch vom Gehaltsniveau sehr, sehr teuren Spieler, dann eben auch durchaus sich von diesem Spieler trennen muss. Das ist ganz einfach so.

Also wir haben Dinge wie Umbruch, Nachwuchsleute einbauen, Etat an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Da sind wir dabei und die Jungs haben trotz alle dem gezeigt, dass sie in der Lage sind, auch am Anfang der Saison, ohne Vedo, ohne Sali, ohne die etatmäßigen Topkräfte, auch in der Lage sind, guten Fußball zu spielen, erfolgreichen Fußball zu spielen, an sich zu glauben, sich weiterzuentwickeln und ganz einfach auch mal durch enge Phasen durchzugehen. Und das haben die Jungs gemacht.

Ich erinnere nochmal an jeden. Acht Spiele haben wir nur einen Dreier geholt und dann fahren wir nach Nürnberg mit diesem dicken Rucksack obendrauf und dann machen die Jungs ein herausragend gutes Spiel und gewinnen. Die Jungs sind auch schon in der Lage, gegen einen gewissen negativen Trend anzusteuern. Und das ist ganz einfach wichtig.

Und wenn man diese Faktoren sieht, dann erwarten ganz viele Mennschen trotz alledem, dass wir deutscher Meister werden. Und da ziehe ich mal jedem den Zahn. Ich bin Bundesligatrainer und wir sind mit Sicherheit sieben Tage die Woche unterwegs für diesen Klub, aber wir können nicht zaubern. Und diesen Zahn ziehe ich jedem, der draußen an Realitätsverlust leidet, der ganz einfach glaubt, dass man einen Etat anpassen kann, einen Umbruch starten kann und gleichzeitig junge, talentierte Spieler einbaut und gleichzeitig das Ziel haben soll, vielleicht deutscher Meister zu werden.

Dass wir nicht alle Spiele herausragend gut gespielt haben, das wissen wir. Dass wir unheimlich stabil geworden sind in der Defensive mit 19 Gegentoren, das wissen wir. Das ist positiv. Dass wir nur 19 Tore geschossen haben, ist negativ. Das halten wir uns jeden Tag vor Augen. Dass wir nicht alle Spiele herausragend gut hier zu Hause gespielt haben, dass die Fans uns hier das Stadion einreißen, das wissen wir auch. Aber da arbeiten wir dran. Aber alles das ist ein Prozess.

Ich sage ganz ehrlich, wenn ich das alles wahrnehme: Was haben wir denn am Wochenende zu verlieren? Wer traut uns und unserer jungen Mannschaft denn überhaupt irgendetwas zu, in Dortmund? Niemand! Niemand traut uns doch in keinster Weise irgendetwas zu da. Wir fahren ganz erhobenen Hauptes nach Dortmund. Wir werden alles investieren, was die Mannschaft hergibt und dann werden wir nach 90 Minuten kucken, was wir gemacht haben. Und wir werden auch erhobenen Hauptes vom Feld gehen, egal was passiert. Weil wir genau wissen, was im Sommer hier eingeleitet wurde und wir schrittweise ausbauen.

Die Jungs sind in einem Stadium, wo sie sich entwickeln wollen. Jeder, der nicht an diese Jungs glaubt, der braucht nicht mit nach Dortmund fahren und braucht auch nicht ins Stadion kommen. Jeder, der an diese Jungs glaubt, wie sie arbeiten, dass sie sich entwickeln wollen, der ist herzlich willkommen. Jeder von unseren Jungs freut sich, wenn sie unterstützt werden, auch gegen Widerstände.

Ich kann dieses Negative im Vorfeld und dieses Permanente, ich sehe nur das Negative und ich sehe überhaupt nichts Positives mehr, das geht mir absolut gegen den Strich. Ich sehe ganz viel Positives. Wir wissen, und das braucht mir auch niemand zu erzählen, was wir noch nicht gut machen. Das wissen wir und da arbeiten wir dran. Jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde, die wir zur Verfügung haben. Wir werden mit einer schlagkräftigen Truppe dahin fahren, auf das Feld gehen als TSG 1899 Hoffenheim und werden kucken, dass wir eine zurzeit vielleicht übermächtigen Truppe Paroli bieten."