Holger Stanislawski über sein Spiel an der Außenlinie gegen Borussia Dortmund

Die Stimme rau und belegt, musste sich Trainer Holger Stanislawski am Sonntag zuerst tief räuspern, bevor er zum Interview für Radio und Fernsehen antrat. Dann gestand Hoffenheims Publikumsliebling: "Das war eines meiner intensivsten Spiele." Beim 1:0-Sieg über Borussia Dortmund gab Holger Stanislawski den Hoffenheimern alles, wonach sie sich so lange gesehnt haben.

Tempofußball, Aggressivität, Mut - Stanislawski lebte es seinen Spielern an der Außenlinie vor. Stanislawski: "Ich war danach durch! Ich war von der Stimme nicht mehr so belastbar und auch körperlich nicht, weil ich 90 Minuten mitgegangen bin. Ich habe das Spiel mitgemacht, da hatte ich auch mein Sportprogramm. Das tat ganz gut." Und seine Spieler zogen mit. "Ich spiele mit an der Linie. Ich würde mich auch gerne irgendwo ganz ruhig hinsetzen und zukucken. Das kann ich einfach nicht."

Schon mit seinen Sonderzeichen aus dem Baseball versucht der Trainer, seine Spieler in bestimmten Situationen zu dirigieren. "Wir versuchen so viel Einfluss zu nehmen, wie es geht. Das ein oder andere erreicht man. Ich versuche das Spiel mitzuspielen an der Außenlinie", trotzdem gibt es auch noch einen anderen Grund, warum Stanislawski an der Mittellinie so mitzieht: "Das dient weniger den Spielern, sondern eher meiner Beruhigung. Ich laufe nicht so viel, wie die Spieler, aber ich trinke mehr als die Spieler. Da gehen einige Wasserflaschen drauf."

Schon vor dem Spiel schaffte es Stanislawski, die Spieler optimal einzustimmen. "Vor dem Spiel war ich schon sehr emotional, 90 Minuten während des Spiels und während der Pause, immer auf Hochspannung", beschreibt der Hamburger sich selbst. Es wirkte. Aus dieser Emotionalität entwickelte er eine Kabinenansprache, die die Spieler mitriss.

Es sind diese Emotionen, die 1899 Hoffenheim fast ein halbes Jahr lange gefehlt haben und nun Spieler, Umfeld und Fans gleichermaßen beflügeln. Stanislawski beklatschte jede gelungene Abwehraktion und jeden Schuss, auch wenn er noch so weit am Tor vorbei ging. Die Auswirkungen sah man gegen Borussia Dortmund auf dem Platz. Stanislawski: "Ich habe das Gefühl, wir kommen zum nächsten Schritt. Das Spiel war für uns wichtig, vor allem die Art und Weise, was die Jungs auf das Feld gebracht haben. Das ist für uns eine größere Erkenntnis, als das nackte Ergebnis. Wir freuen uns natürlich, dass wir im Heimspiel mit einem Dreier gestartet sind. Und dann auch noch gegen Borussia Dortmund - das ist ein richtiges Pfund."