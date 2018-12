Das erste Statement von Holger Stanislawski in der Pressekonferenz

Holger Stanislawski war nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal enttäuscht. In der Pressekonferenz sagte er: "Gratulation an Fürth, wir hätten das auch gerne geschafft heute und ich glaube, dass wir heute eine TSG Hoffenheim gesehen haben, die genauso leidenschaftlich und engagiert gespielt hat, selbst in Unterzahl über 60 Minuten alles investiert hat. Es war ein hochinteressantes Pokalspiel mit dem schlechteren Ende für uns. Im Pokal ist das so. Wir brauchen nicht zu diskutieren, ob es eine Rote Karte war. Der Schiedsrichter hat so entschieden. Wie meine Jungs marschiert sind, ist sehr gut. Das ist der richtige Weg. Ich wünsche mir, dass die Jungs das so weitermachen. Wir sind sehr enttäuscht, aber es war eine richtig gute Leistung. Wir haben diesen Ball leider nicht final über die Linie drücken können. Insofern ist Fürth verdient ins Halbfinale eingezogen und wir nicht. Trotzdem ein großes Kompliment an meine Jungs, dafür wie sie gekämpft haben. Dafür können wir uns nichts kaufen, insofern ist die Enttäuschung erst mal da."