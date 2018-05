Glaubt Babbel überhaupt noch an eine Zukunft im Kraichgau?

Ende letzter Woche hatte Hoffenheims Manager Andreas Müller via Bild zurückgerudert. Ein Platz in einem internationalen Wettbewerb sei realistisch betrachtet erst in ein- bis zwei Jahren möglich. Das hörte sich auf einmal so ganz anders an, als die Aussagen von Markus Babbel und Tim Wiese einige Tage zuvor. Beide sprachen trotz des schwachen Saisonstarts weiter frohen Mutes von Europa. Selbst Dietmar Hopp ließ sich dazu hinreißen, die beiden Remis gegen Augsburg und Fürth zu Siegen umzudeuten. Mit vier Punkten mehr wäre 1899 punktgleich mit Dortmund gewesen und alle wären zufrieden.

Mehr als die nackten Zahlen geben aberdie vielen internen Probleme im Team Anlass zur Sorge. „Ich habe schon Spielern die Binde gegeben und die wurden dann immer schlechter.“ Babbels flapsiger Spruch im Trainingslager in Feldkirchen erweist sich im Fall Wiese bisher leider als bittere Realität. Klar, der Ex- Nationaltorwart wird sich fangen und steigern. Aber ob er die ihm zugedachte Leitfigur sein kann? Viele würden gerne Marvin Compper wieder als Spielführer sehen. Doch in Mainz stand auch der bisher meist noch stabile Innenverteidiger völlig neben den Füßen. Ganz zu schweigen von Youngster Jannick Vestergaard (20). Babbel hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er auf den erfahrenen Franzosen Matthieu Delpierre (31) setzt. Der war jetzt verletzt. Vestergaard verkrampfte und zitterte sich total verunsichert über die 90 Minuten.

Doch alleine den Abwehrmännern mit den beiden Außenverteidigern Andreas Beck und Fabian Johnson die Misere in die Schuhe zu schieben, ist falsch. Die beiden „Sechser“ Sebastian Rudy und Daniel Williams setzen sich qualitativ keineswegs von der Liga-Konkurrenz ab. Der langjährige Hoffenheimer Sejad Salihovic wurde von seinem Chef zum Bankspieler degradiert. Das fand die bosnische Diva nicht lustig und flog nach seinen Einwechslungen schon zweimal vom Platz – einen schönen Gruß an den Trainer! Tobias Weis, wie „Sali“ gerade mit einem Vertrag bis 2016 ausgestattet, ist bei der U23 gelandet. „Keine sportlichen Gründe“ seien dafür der Grund. Es gab angeblich Stunk mit Co- Trainer Rainer Widmayer.

Richtig geknallt hatte es auch schon zwischen Sven Schipplock und Patrick Ochs. Eine Ohrfeige unter Fußballern ist fast schon ein Bagatelldelikt... Der Brasilianer Chris ist erwartungsgemäß verletzt und Derdiyok wurde am Samstag von einem Tribünengast kurzerhand zum „Traber des Jahres“ gekürt. Kevin Volland, Madrids Joselu und der Japaner Usami tun ihr Bestes – doch ohne eine Spielkultur sind sie viel zu sehr als Individualisten gefordert.

„So wird das auch gegen Schalke nichts“, sagte ein tief frustrierter Babbel. Führt ausgerechnet das Wiedersehen mit 04-Manager Horst Heldt, einem alten Kumpel aus Stuttgarter Tagen, zu seinem Abschied aus Hoffenheim?