72 % seiner Zweikämpfe hat Joe Simunic beim 0-0 in Nürnberg gewonnen. Der Kroate ist damit bester Hoffenheimer. Aus Teamsicht ist die Zweikampf-Bilanz ausgeglichen: 50 % hat Hoffenheim gewonnen, 50 % Nürnberg. Am kommenden Sonntag gegen den SC Freiburg wird Simunic vielleicht allerdings etwas zurückhaltender vorgehen als gegen die Franken. Aus Nürnberg hat er nämlich seine neunte gelbe Karte mitgebracht. Bei der nächsten Gelben muss er pausieren. Intern liegt er nun knapp hinter Sejad Salihovic, der mit zehn Verwarnungen in 25 Spielen noch vor Simunic rangiert. Vor allem in der Rückrunde geriet 32-jährige ins Visier der Schiedsrichter: In den vergangenen fünf Spielen sah er viermal gelb.