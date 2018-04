A-Nationalmannschaft, U21-EM und Trainingsauftakt - Gylfi Sigurdssons übervoller Sommerfahrplan

Der vergangene Sommer war für Gylfi Sigurdsson vergleichsweise entspannt. Er pokerte: Mit Hoffenheim und Reading um seine Zukunft. Nun muss Gylfi, Hoffenheims bester Torschütze mit 9 Saisontreffern - schwitzen. Denn sein diesjähriger Sommerfahrplan ist vollgepackt bis an den Rand. Im Juni düst Sigurdsson zu Islands A-Nationalmannschaft, bestreitet am 4.6. das EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark. Danach geht es gleich weiter zur U21. Bei der Europameisterschaft sollen die ambitionierten Isländer ab 11. Juni so weit wie möglich kommen. Finale nicht ausgeschlossen! Manager Ernst Tanner schätzt: "Die Isländer werden eine gute Rolle spielen. Am 27. Juli ist das Endspiel. Er wird uns länger fehlen."

Gylfi: "Ich habe keinen Urlaub. Das ist manchmal anstrengend, aber ich bin Fußballer, also werde ich mich nicht beschweren. Ich hoffe, dass ich vor der nächsten Saison eine kurze Pause bekomme, damit ich nicht vor Weihnachten plötzlich müde werde." Die wird zwar Sigurdsson bekommen, aber "auf keinen Fall drei Wochen", so Manager Ernst Tanner. Denn schon am 22. Juni beginnt bei Hoffenheim die Vorbereitung auf die neue Saison. Tanner schätzt: "Er wird frühestens Mitte des Trainingslagers einsteigen." Vom 6. bis 17. Juli reist Hoffenheim nach Feldkirchen an der Donau.