Mit seinem siebten Saisontreffer ist Gylfi Sigurdsson Hoffenheims zuverlässigster Torschütze

Er ist mit sieben Treffern in 16 Spielen Hoffenheims bester Torschütze. Und er benötigte für seine Tore so wenig Zeit, wie kein anderer Hoffenheimer: nur 658 Minuten. Im Schnitt trifft Sigurdsson also alle 94 Minuten für die TSG. Unangefochtener Spitzenwert vor Ibisevic ( 1377 Minuten, 6 Tore, alle 226 Minuten ein Treffer), dem mittlerweile abgewanderten Demba Ba ( 1279 Minuten gespielt, 6 Tore, alle 213 Minuten ein Treffer) und Sejad Salihovic (1608 Minuten gespielt, 5 Tore, alle 321 Minuten ein Treffer).

Wenigstens sein letzter Treffer ist keine Selbstverständlichkeit. Eine schwere Grippe warf ihn zum Jahresbeginn weit zurück: "Ich habe drei Kilo in drei Tagen verloren", erzählt Sigurdsson. "Aber jetzt bin ich fast wieder bei einhundert Prozent. Mir fehlt nur noch ein halbes Kilo." Sagt's und lacht.

Er kann zufrieden sein mit sich und seinem ersten halben Jahr in Hoffenheim. Der Toptorschütze kam bis jetzt 16 mal zum Einsatz, fünf mal von Beginn an, doch nur selten auf seiner Lieblingsposition. "Meine Lieblingsposition ist die 10 Hinter den spitzen", sagt Sigurdsson. "Aber wenn der Trainer will, dass ich auf dem Flügel spiele, oder irgendwo sonst, dann spiele ich auch das."

Und genau das wollten sowohl Ralf Rangnick, als auch im neuen Jahr Marco Pezzaiuoli. Gegen Kaiserslautern begann Sigurdsson auf dem rechten Flügel. "Besser, als auf der Bank zu sitzen", scherzt der Isländer, der nach seinem starken Auftritt und hofft "im Team zu bleiben und weiter zu helfen, dass wir gewinnen." Keine leichte Aufgabe, denn jetzt wartet ein schweres Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München. Sigurdsson verspricht: "Das wird ein sehr gutes Spiel. Bayern ist eine sehr starke Mannschaft."

Aber auch bei Hoffenheim zeigt der Trend nach dem chaotischen Jahresstart wieder deutlich nach oben. Sigurdsson: "Es gab viele Veränderungen im Vergleich zum Sommer mit dem neuen Trainer. Bei den letzten zwei Vorstellungen haben wir gezeigt, dass wir ein sehr gutes Team haben und ich hoffe, dass wir so weiter machen können." Sieben Punkte holte die TSG in Folge und ist deshalb sogar wieder auf Tuchfühlung mit den internationalen Plätzen. Nur vier Punkte trennen Hoffenheim von einem internationalen Platz und - ausgerechnet - auf Bayern München. Trotzdem bleibt auch Sigurdsson der TSG-Linie treu, will sich nicht auf ein Saisonziel oberhalb des Klassenerhaltes festlegen lassen. "Das ist eine sehr starke Liga. Du kannst gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren."