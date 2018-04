Der Isländer ist möglicherweise gegen Hertha BSC wieder dabei

Für Gylfi Sigurdsson läuft die Saison nicht gerade berauschend. Sieben Spiele hat er bisher gemacht, seit Ende November sogar nur ein einziges. Auf sein erstes Tor wartet der beste Hoffenheimer Torschütze der vergangenen Runde noch. Immer wieder wurde der Isländer von Verletzungen zurückgeworfen. Seit dieser Woche ist Sigurdsson wieder im Training. "Er wirkt gut, frisch und fit", sagte Trainer Stanislawski am Donnerstag in Zuzenhausen. Ob er gegen Hertha BSC Berlin am Samstag im Kader sein wird, ist noch offen.

Neben dem Langzeitverletzten Matthias Jaissle werden am letzten Spieltag der Hinrunde auch weiterhin Andreas Ibertsberger (Rückenprobleme) und Chinedu Obasi fehlen. Marvin Compper ist nach seiner roten Karte in Nürnberg gesperrt.