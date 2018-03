Wem der 1:2-Anschlusstreffer gegen Bayer Leverkusen zuzuschreiben ist, löste Sejad Salihovic nach dem Spiel erst auf

"Vedo hat zu mir gesagt, dass er den Ball berührt hat. Natürlich war es dann sein Tor. Ich schenke es ihm", zeigte sich Mittelfeldspieler Sejad Salihovic nach dem Spiel gönnerhaft. Bei dem Freistoß des Bosniers blieb während des Spiels unklar, ob Ibisevic noch mit den Haarspitzen am Ball war, oder Salihovic ihn direkt ins Tor zwirbelte. Salihovic löste es nach dem Spiel auf.

Grund für die gute Laune bei Salihovic war der Last-Minute-Punktgewinn gegen Bayer Leverkusen, nach dem frühen 0:2-Rückstand. Salihovic: "Wir sind nicht gut uns Spiel gekommen. Es war ein Schock diese Situation. Aber wir haben uns gerafft und wurden belohnt." Der Salihovic-Ibisevic-Treffer löste die Aufholjagd aus, die am Ende von Gylfi Sigurdsson belohnt wurde. Ein Kraftakt: "Leverkusen stand gut. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen." Vor allem im zweiten Durchgang beherrschte Hoffenheim die Partie. "Wir haben viele Spiele gehabt, in denen wir in den letzten Minuten Tore bekommen haben", so Salihovic. "Heute haben wir das 2:2 in der Schlussphase gemacht, natürlich sind wir glücklich. Es war hochverdient." Doch mit dem Punktgewinn ist Salihovic nicht zufrieden. Er appelliert an seine Mitspieler: "Es macht Spaß mit den Jungs so zu spielen. Das ist unsere Stärke. Wir dürfen jetzt nicht aufhören so zu spielen." Am Samstag ist die nächste Gelegenheit für den Hoffenheimer-Spaß-Fußball, gegen den VfB Stuttgart.