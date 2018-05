Der Mittelfeldspieler fällt auf unbestimmte Zeit aus

Die Verletzung von Sejad Salihovic ist offenbar schwerer als zunächst gedacht. Der Bosnier hatte sich im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Meniskus verletzt und muss nun operiert werden. Am Sonntagmorgen ist der Hoffenheimer Profi in Heidelberg untersucht worden. Dabei wurde ein Riss im rechten Außenmeniskus festgestellt. Nach Angaben des Vereins wird Salihovic "auf unbestimmte Zeit ausfallen". Wann er überhaupt wieder trainieren kann, könne man erst nach der Operation sagen.

Der Bosnier hatte sich im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach bereits Mitte der ersten Halbzeit verletzt. Er selbst beschrieb die Situation nach der Begegnung so: "Beim Pressschlag war das Knie etwas instabil", so der Bosnier, "ich habe es dann noch zehn Minuten versucht, aber es hat nichts gebracht!"

Der Hoffenheimer Mittelfeldspieler wird schon am Dienstag in Straubing operiert.

Vor wenigen Tagen hatte sich Bremens Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede ebenfalls einen Riss im Außenmeniskus zugezogen. Bei ihm rechnet man mit einer Pause von mindestens sechs Wochen.