Die Verletzung des Bosniers ist wohl schwerer, als zunächst gedacht

Für Sejad Salihovic ist die Saison wohl gelaufen. Der bosnische Nationalspieler hat Probleme mit den Aussenbändern. "Anfang der Woche dachten wir sogar, es könnte etwas am Meniskus sein", sagt Trainer Marco Pezzaiuoli. Eine Kernspintomografie brachte dann allerdings Klarheit. Salihovic sei nun "im Aufbautraining". Seit Wochen hat er kein Mannschaftstraining absolviert. Pezzaiuoli. "Er wird mit Sicherheit noch einige Zeit ausfallen!" Nach Boris Vukcevic (Wadenbeinbruch) und Tobias Weis (Operation am Sprunggelenk) ist Sejad Salihovic nun der dritte Hoffenheimer Stammspieler, der in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird.