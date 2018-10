3:1 gewinnt die Deutsche U21 gegen die Niederlande - einer der Besten: Hoffenheims Sebastian Rudy

Dass Hoffenheim tatsächlich für starken, schnellen Jugendfußball stehen kann, zeigt das jüngste Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft. Mit Vukcevic, Mlapa und Rudy standen gleich drei Hoffenheimer in Deutschlands Startelf - kein anderer Klub stellt in der deutschen Nachwuchsnationalmannschaft mehr Stammspieler! Und einer der drei Hoffenheimer war bei dem 3:1-Erfolg gegen die Niederlande maßgeblich am Erfolg beteiligt: Sebastian Rudy. Der Hoffenheimer zeigte neben dem Mainzer Holtby im Mittelfeld eine starke Leistung, war zweikampfstark und sicher im Kombinationsspiel. Und - genauso wie Holtby - obendrein auch noch torgefährlich. Denn unmittelbar nach der Pause (zur Halbzeit stand es 1:1) brachte Rudy mit einem sehenswerten Distanzschuss den DFB auf die Siegerstraße. Rudys 2:1-Führung gaben die deutschen Junioren dann nicht mehr aus der Hand, ehe Holtby in der 64. Minute das Spiel entschied. Auch Hoffenheims Stürmer Vukcevic und Mlapa zeigten engagierte Leistungen - ihnen gelang an diesem Tag aber kein Treffer.