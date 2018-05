In der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena blieben auch beim badischen Derby einige Plätze leer

Nahezu 2.000 Plätze blieben in der Rhein-Neckar-Arena leer. Nicht nur weil Freiburg sein Kontingent nicht ganz in Anspruch nahm, sondern weil auch Hoffenheim nicht alle Karten verkaufen konnte. „Vielleicht war es zu kalt“, vermutet Geschäftsführer Jochen A. Rotthaus. Eine andere Erklärung hat Medienberater Thomas John: „Die Weihnachtsmärkte haben begonnen. Das könnte uns einige Zuschauer gekostet haben.“ Wer lieber Salihovic und Co. statt dem Weihnachtsmann sehen wollte, wurde enttäuscht. Die Fans verabschiedeten die Mannschaft mit Pfiffen.