Ralf Rangnick ist mit seiner Mannschaft nach dem Punktgewinn in Stuttgart zufrieden

Sie hält, die Serie! Hoffenheim hat es in seiner noch jungen Bundesligageschichte bisher noch nicht geschafft, gegen den VfB Stuttgart zu gewinnen. Auch im fünften Anlauf glückte das Vorhaben nicht, trotz der 1:0-Führung durch Sejad Salihovic in der 16. Spielminute. "Wir haben sehr stark begonnen und in den ersten 20 Minuten das Spiel so angepackt, wie wir es uns vorgenommen haben", resümierte Trainer Ralf Rangnick. "Wir habeb immer wieder frühzeitig attackiert und mit wenigen Kontakten nach vorne gespielt. So ist das 1:0 entstanden." Der Trainer konnte mit dem selbstbewussten Auftreten seiner Mannschaft zufrieden sein. " Nach dem 1:0 hätte ich mir gewünscht, das wir genau so weitermachen. Publikum und Gegner waren verunsichert, das haben wir nicht genutzt." Doch die TSG ließ nach und Stuttgart kam durch Martin Harnik in der 34. Minute zum verdienten Ausgleich. "Der VfB kam wieder ins Spiel und dann fiel folgerichtig der Ausgleich. Dann gab es die Rote Karte und ab da war es für uns ein anderes Spiel." Isaac Vorsahs Zweikampf mit Christian Gentner in der 41. Minute wurde von Schiedsrichter Dr. Jochen Drees als Tätlichkeit gewertet - eine folgenschwere Fehlentscheidung. In Unterzahl fiel es der TSG zunehmend schwer, sich gegen stärker werdende Schwaben zu behaupten. Rangnick: "Da ging es in erster Linie darum, mit Laufbereitschaft gut zu verteidigen. Wir haben auch ein bisschen Glück gebraucht, aber wir hatten auch noch unsere Möglichkeiten ein Tor zu schießen." Ein weiterer Treffer aber blieb aus. Ralf Rangnick ist zufrieden mit seinem Team: "Unterm Strich ist das Unentschieden verdient. Was Einstellung, Moral und Laufbereitschaft angeht bin ich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben ein extrem packendes, spannendes Spiel gesehen, das in keiner Phase langweilig war. In Anbetracht der nicht ganz einfachen Bodenverhältnisse war es auch ein gutes Spiel." Der TSG nutzt das Unentschieden mehr als dem VfB. Hoffenheim festigt sich auf Rang sechs in der Tabelle, die Stuttgarter kommen jedoch nicht aus dem Tabellenkeller heraus und stehen weiter auf Rang 16.