Wie Trainer Ralf Rangnick beim VfL Wolfsburg mindestens einen Punkt entführen will

Es soll der krönende Jahresabschluss werden. Mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel will Hoffenheim beim VfL Wolfsburg den Anschluss an die Spitzengruppe der Tabelle nicht abreißen lassen. Ralf Rangnick geht durchaus optimistisch in die Partie. Zwar habe Wolfsburg "hohe Qualität im Offensivbereich mit Dzeko, Grafite, Dzeko und so weiter", doch vor allem die Defensive der Wölfe ist in dieser Saison alles andere als stabil. "Sie haben Probleme in der Rückwärtsbewegung und beim Umschalten", sagt Rangnick. "Das ist einer der Gründe, warum sie teilweise sogar noch zwei und drei zu Null Führungen noch verspielt haben. Da müssen wir ansetzen." Gegen Mainz05 beispielsweise verschenkten die Stars des VfL noch einen 3:0-Vorsprung und spielten am Ende nur 3:3.

Es ist ein Spiel, in dem es für beide Teams um viel geht. "Für uns ist es auch wichtig. Wir können mit einem Sieg uns eine glänzende Ausgangsposition für die Rückrunde verschaffen", weiß Ralf Rangnick. "Umgekehrt, wenn wir verlieren, ist dieser Kontakt erstmal abgerissen."Für Wolfsburg sieht die Situation allerdings dramatischer aus. Trotz Investitionen in Millionenhöhe vor der Saison steht die Mannschaft nur auf Rang 14 in der Tabelle. Die VfL-Verantwortlichen haben das Spiel daher als "wichtigstes Spiel des Jahres" tituliert. Das dürfte vor allem für den Trainer Steve McClaren gelten. Bei einer Niederlage wären die Saisonziele jetzt schon so gut wie verfehlt.

"Klar, den Druck haben die", findet Ralf Rangnick. Sein Rezept um dem Druck der Wolfsburger stand zu halten: "Wir müssen die Offensive nicht zur Entfaltung kommen lassen und umgekehrt muss unsere große Stärke genau diese Umschaltbewegung sein. Das können wir normalerweise auch gut."

Entscheidungsspiel hin oder her - dass sie in Wolfsburg aufgrund der angespannten Situation eine aufgeladene Stimmung im Stadion erwarten werden, davon geht Ralf Rangnick nicht aus: "Um die Atmosphäre mache ich mir nicht die ganz großen Gedanken. Ich denke nicht, dass uns dort ein Hexenkessel erwartet. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel bei den Temperaturen am Ende ausverkauft sein wird. Die Atmosphäre kann uns, je nach Spielverlauf eher in die Karten spielen."