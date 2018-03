Am Montag dementierte Hoffenheims Trainer noch das Interesse an Stuttgarts Cacau

Die Antwort von Ralf Rangnick war kurz: "Ich weiß davon nichts, deshalb kann ich dazu auch nichts sagen", meinte der Hoffenheimer Coach am Montag auf die Frage, ob denn der Stuttgarter Stürmer ein interessanter Mann für die TSG wäre. Der "Kicker" hatte am Montag berichtet, dass inzwischen auch Hoffenheim an dem Torjäger interessiert sei. Der Stuttgarter würde mit seinen 29 Jahren zumindest dem Alter nach auch nicht wirklich ins Hoffenheimer Konzept passen. Cacau hatte am Wochenende angekündigt, dass er sich bis Mitte der Woche entscheiden werde. Der VfB Stuttgart hat ihm einen Vertrag für weitere drei Jahre angeboten.