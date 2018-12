Mit einem lachenden und einem weinenden Auge zog Rangnick die Bilanz aus dem 0:0 seiner Hoffenheimer in Nürnberg

Trainer Ralf Rangnick konnte mit der Leistung seiner Mannschaft in Nürnberg nur teilweise zufrieden sein. In der Defensive haben die Kraichgauer die Vorgabe ihres Trainers gut umgesetzt. Nürnberg blieb in der Offensive harmlos, Rangnick lobte: "Wir haben in der Defensive an die Leistung des Bremenspiels angeknüpft. Nürnberg hatte praktisch, außer den Distanzschüssen, keine Torchancen."

Ein weinendes Auge wird der Coach beim Punktgewinn aber zudrücken müssen: "Wenn man solche Chancen hat macht man normalerweise ein Tor." Ibisevic, Eduardo und Co waren in der Chancenverwertung wieder nicht konsequent genug. Rangnick: "Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt, sonst wäre ein Dreier draus geworden."