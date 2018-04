Der Hoffenheimer Trainer will noch nicht an das Pokalspiel im Dezember denken

Nach dem Spiel gegen Hannover wollte sich Trainer Ralf Rangnick noch nicht mit dem Los beschäftigen, dass Michael Ballack bei der Pokalauslosung Hoffenheim beschert hat: Borussia Mönchengladbach. "Unter den letzten sechzehn kann man nicht davon ausgehen, dass es noch viele leichte Gegner gibt", sagte Rangnick, Gladbach ist ein starker Gegner, dass haben wir selbst erlebt vor einigen Wochen." Damals hatte Hoffenheim nach einem 0-1 Rückstand noch mit 3-2 gewonnen. In fünf Bundesliga-Spielen hat Hoffenheim noch nie gegen Gladbach verloren. In der vergangenen Saison siegte 1899 in Gladbach mit 4-2, zuhause gab es dann ein 2-2. Im ersten Bundesliga-Jahr siegte Hoffenheim im Carl-Benz-Stadion mit 1-0, im Rückspiel trennte man sich 1-1. Das Achtelfinale wird am 21. oder 22. Dezember ausgetragen.