Die Position von Trainer Ralf Rangnick im Kampf um Luiz Gustavo und das Interesse der Bayern

Ralf Rangnick kämpft immernoch um seinen Mittelfeldstabilisator Luiz Gustavo und dessen Verbleib im Kraichgau nach der Winterpause. Keine leichte Aufgabe bei dem Flirt der Bayern mit Gustavo. "Es liegt noch kein Angebot vor, wenn ich Ernst Tanner nicht völlig missverstanden habe", so der Trainer über den aktuellen Stand der Dinge.

Rangnick will Gustavo unbedingt halten, um in der Meisterschaft und dem DFB-Pokal selbst schlagkräftig zu bleiben und am Ende vielleicht sogar den internationalen Wettbewerb zu erreichen. Dazu braucht Rangnick einen starken Gustavo: "Wie sollen wir denn vor der Mannschaft stehen und sagen, wir haben Ziele und wollen mehr Punkte holen als in der Hinrunde und im Pokal weiterkommen?" Der Verkauf des besten Hoffenheimers wäre das falsche Signal an die übrigen Spieler. "Im Übrigen hat diese Personalie etwas mit der Zukunft mit Mark van Bommel zu tun", fügt Rangnick an. "Wenn er bis Sommer bleibt, weiß ich nicht, ob es Sinn macht, Luiz Gustavo im Winter zu holen."

Doch der Trainer weiß auch, wie schnell sich diese Situation ändern kann und ist vorbereitet: "Seit wir wissen, dass es mündlich hinterlegtes Interesse gibt, schauen wir noch intensiver." Rangnick und Tanner suchen einen möglichen Nachfolger auf der 6er-Position. Doch im Winter dürfte ein Transfer kaum zu stemmen sein.

Rangnick setzt deshalb weiter auf Gustavo: "Ich habe mit Luiz gesprochen. Auf der einen Seite freut er sich darüber, auf der anderen Seite beschäftigt es ihn. Er ist ein Junge, der bis vor drei Jahren in der zweiten Liga in Brasilien gespielt hat, nach Hoffenheim kommt und jetzt im Fokus des FC Bayern steht, das beschäftigt ihn natürlich. Grundsätzlich habe ich ihm gesagt, dass es eine Geschichte ist, über die man sich nur freuen kann, wenn der FC Bayern an ihm Interesse hat."

Die TSG positioniert sich nun für Verhandlungen mit den Bayern, egal ob der Transfer im Sommer oder im Winter zustande kommen sollte. "Natürlich geht es auch darum, möglichst viel Geld zu bekommen, aber in erster Linie geht es darum, wie wir Luiz ersetzen können. Das ist in den nächsten vier Wochen unglaublich viel schwerer als im Sommer. Und da ist es auch schon schwer genug. Das ist keine reine Frage des Geldes", so Rangnick.

Entschieden ist indes noch gar nichts, so der Trainer. "Die Summe ist ein ganz erheblicher Bestandteil solcher Gespräche. Wir können noch nicht sagen, dass ein Spieler sonnenklar wechseln wird, wenn wir noch nicht mal wissen, wie die Vorstellungen der Bayern aussehen. Und das ist nach meinem Informationsstand überhaupt noch nicht passiert."

Dem Trainer und seinem Team stehen jedenfalls noch arbeitsreiche Feiertage bevor.