Der Hoffenheimer Coach sieht nur wenig Bundesliga-Teams, die bedingungslos unterstützt werden "Es gibt relativ wenig Fangruppen in Deutschland, die eine Mannschaft gerade dann unterstützen, wenn die Unterstützung extrem notwendig ist", sagt Hoffenheims Trainer Ralf Rangnick. Viel häufiger komme es zum einem "Angstpfeifen" der Fans, wenn ein Spiel auf der Kippe steht. Für die Heimmannschaften könne das zum Problem werden. Rangnick: "Die Zuschauer wollen zu Hause unterhalten werden und dazu gehört auch ein Erfolgserlebnis." Wenn das ausbleibt, reagieren die Fans mit Pfiffen. So sei es auch im Heimspiel von Hoffenheim gegen den SC Freiburg gewesen: "Das war eher so ein Angstpfeifen, ich glaube nicht, dass das etwas mit Unmut oder Wut zu tun hatte!" Der psychologische Vorteil des Heimspiels werde dadurch aber zum Nachteil. Das sei aber in allen Stadien so, meint der Hoffenheimer Coach..