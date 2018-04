Der Einsatz des Hoffenheimers für das US-Team von Jürgen Klinsmann ist in Gefahr

Für Fabian Johnson war es ein Traum, doch der könnte nun erst mal platzen: Möglicherweise muss der Hoffenheimer auf sein Debüt in der US-Nationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klinsmann noch warten. Der Fußballweltverband FIFA gab bislang kein grünes Licht für einen Einsatz Johnsons in den Freundschaftsspielen gegen Costa Rica am Freitag und in Belgien vier Tage später. Der Grund: Es gibt noch Probleme mit der Spielgenehmigung, sagte ein Sprecher des US-Verbandes. Johnson wird aber mit dem amerikanischen Team trainieren. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sowohl die deutsche als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. 2009 wurde er mit Deutschland U21-Europameister.