Möglicherweise kehrt der Noch-Trainer von Hoffenheim zurück zum Deutschen Fussball-Bund

Vor einem Jahr war Marco Pezzaiuoli noch Trainer der U18-Nationalmannschaft beim DFB. Nun könnte sein Weg dorthin zurück führen. Denn die "Bild" berichtet heute, dass DFB-Sportdirektor Matthias Sammer den Noch-Trainer von Hoffenheim "so schnell wie möglich" zum Verband holen will. Sammer hatte schon Anfang des Jahres von Pezzaiuoli geschwärmt, er sei "ein wunderbarer Trainer", denn "fachlich macht ihm keiner etwas vor!" Doch offenbar hatte der DFB-Sportdirektor schon damals eine böse Ahnung: Gleich nach dem Pezzaiuoli zum Cheftrainer wurde, mahnte Sammer, Hoffenheim müsse "Geduld haben" und sich bewusst sein, "dass junge Trainer geschützt werden müssen". Pezzaiuoli, der in Hoffenheim offenbar nie einen Chef-Trainer-Vertrag bis 2013 hatte, könnte allerdings auch auf die Erfüllung seines Co-Trainer-Vertrages pochen, der immer noch gültig ist. Manager Ernst Tanner sagte gestern: "Es ist richtig, dass Marco Pezzaiuoli einen Co-Trainer-Vertrag über die Zeit hinaus hat und ich denke, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen auch hier eine Lösung finden!"