Das erste Statement von Marco Pezzaiuoli nach der Heimniederlage gegen Mainz 05

Für 1899-Trainer Marco Pezzaiuoli war die Niederlage gegen Mainz 05 verdient. Unmittelbar nach dem Spiel sagte Pezzaiuoli: "Meine Mannschaft hatte sich viel vorgenommen. Wir haben noch nie gegen Mainz gewonnen. Ich hatte in der Halbzeit das Gefühl, dass es noch in den Köpfen lag. Wir kamen in der ersten Hälfte überhaupt nicht in unseren Spielrhythmus rein. Mainz hatte einige Torchancen mehr. Die erste Halbzeit ging verdient mit 1:0 an Mainz. In der zweiten Halbzeit wurden wir erst in der 60. Minute wach. Wir haben uns Tormöglichkeiten herausgespielt und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Aber dann haben wir uns naiv angestellt, nicht schnell umgeschaltet. Wenn ich das ganze Spiel sehe, ist es verdient, dass Mainz gewinnt. Aber wir hatten ab der 60. Minute genügend Möglichkeiten, um in Führung zu gehen."