Der Ex-Trainer sieht gute Chancen für die TSG

Es liegt genau ein Jahr zurück, da räumte der glücklose Marco Pezzaiuoli bei 1899 Hoffenheim seinen Stuhl. Das Erbe von Ralf Rangnick war für den Mannheimer einfach zu groß. Geblieben ist eine durchwachsene Bilanz: Unter keinem Bundesliga-Trainer hat Hoffenheim weniger Punkte geholt, als unter Pezzaiuoli. Am Ende waren es nach 17 Spielen im Schnitt gerade mal 1,06 Punkte pro Spiel. Selbst der erfolglose Sympathieträger Holger Stanislawski hat eine bessere Bilanz, er kommt auf 1,2 Zähler pro Spiel.

Nach dem Abschied von 1899 Hoffenheim ist es um Pezzaiuoli ruhig geworden. Doch nun meldet er sich in der "Bild"-Zeitung zu Wort. "Ich hätte mir mehr Geduld gewünscht, so wie Jürgen Klopp sie hatte, als Dortmund im ersten Jahr nur 13. wurde", sagte ehemalige TSG-Trainer dem Blatt über seine Zeit als Cheftrainer im Kraichgau. Er habe bei Hoffenheim alle Vorgaben erfüllt. "Wir waren auf dem richtigen Weg", blickt Pezzaiuoli vielleicht etwas zu wohlwollend zurück. Denn mit einem Schnitt von 1,06 Punkten ist man in akuter Abstiegsgefahr.

Bis heute hat Pezzaiuoli trotz mehrerer Anfragen keinen neuen Trainer-Job angenommen. Er wird allerdings auch noch bis zum Jahr 2013 von 1899 Hoffenheim bezahlt, Pezzaiuoli kassiert bei jedem Punktgewinn.

Die Chancen der TSG für die kommende Saison sieht der Ex-Coach durchaus optimistisch: "Ab Platz 3 ist vom Potenzial alles drin!"