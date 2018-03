Die Mittelfeldspieler stehen nach ihren Verletzungen noch nicht zur Verfügung

Die TSG 1899 Hoffenheim muss auch im Auswärtsspiel auf Schalke auf die Mittelfeldspieler Sejad Salihovic und Sebastian Rudy verzichten. Das gab Trainer Marco Kurz am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bekannt. Kurz: "Für Schalke werden sie beide kein Thema sein."

Salihovic konnte zwei Tage nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Der Grund sind Rückenprobleme des Spielmachers. Kurz: "Sali ist zwei Tage nicht im Trainingsrhythmus. Bei ihm hatten wir vor, dass er heute schon spielen könnte. In einer Anpassungsperiode reagiert der Körper. Das ist nicht tragisch." Besser sieht es bei Sebastian Rudy aus. Der Mittelfeldspieler nimmt heute am Spiel der U23 gegen Koblenz teil. "Wir wollen sie so systematisch wieder an die Mannschaft heranführen", erklärte Kurz die weitere Vorgehensweise bei den beiden Langzeitverletzten.

Ansonsten gebe es keine Ausfälle. "Alle stehen zur Verfügung", so Kurz. Die TSG wartet nur noch auf die Rückkehr der Nationalspieler Stephan Schröck, Eugen Polanski und Luis Advincula, die erst in diesen Tagen wieder in Hoffenheim aufschlagen sollen.