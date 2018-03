Mehr als 1.200 Nutzer

Boris Vukcevic liegt nach seinem schweren Autounfall am vergangenen Freitag noch immer im künstlichen Koma. Einzeln oder in Gruppen gebündelt, senden Fans vor allem über das Internet Genesungswünsche an den Hoffenheimer. Seit Sonntag gibt es eine "Offizielle Fanpage Boris Vukcevic, wir glauben an dich" auf Facebook. Mehr als 1.200 Personen haben sich dort inzwischen zusammengefunden.

"Wir posten nur über das Wohlergehen über Boris!", schreiben die Administratoren auf ihrer Seite. Die Intention der Gründer: "Wir wollen einfach das die Seite sich extrem verbreitet, damit alle mitgeteilt bekommen wie es unserem Boris Vukcevic geht!"

"Ganz Stuttgart denkt an dich", schreibt beispielsweise Sabine dort auf der Pinnwand. Und Dagmar: "Wir sind mit unseren Gedanken bei Ihm und seiner Familie." Frank: "Boris werde wieder richtig gesund.Deine Familie,Freunde,Mitspieler und Fans brauchen dich."

Auch die TSG informiert die Anhänger via Facebook auf der offiziellen Klub-Seite über den aktuellen Gesundheitszustand Vukcevics.

