Hoffenheims Stürmer offenbart in seinem Video-Tagebuch Geheimnisse über 1899 Hoffenheim

Von Hundeangst bis zu Andi Becks geheimem Spitznamen "Andy Black", Ryan Babel deckt alles auf. In seinem Videoblog schaltet Hoffenheims Stürmer immer wieder intime Filmsequenzen über den Alltag als Profi von 1899 Hoffenheim frei. Wie sieht dieser Alltag aus? Wieviel Geld geben sie an der Tankstelle für Süßigkeiten aus? Wer sitzt mit wem an der Bar? Welchen geheimen Handschlag haben Babel und Prince Tagoe? Ryan Babel nimmt sich aller Fragen an. Bei dem Video-Portal youtube hat Babel sogar schon seinen eigenen Kanal.

Drei Video-Clips gibt es mittlerweile aus dem Alltag bei der TSG. Clip eins zeigt die TSG-Spieler beim Mannschaftsabend während des Trainingslagers. Babel ("Nach neun Tagen gehen wir endlich mal auswärts essen") führt mit der Kamera durch das Restaurant L'Osteria und offenbart dabei Kapitän Andreas Becks geheimen Spitznamen: "Andy Black". Er kommt daher, weil Beck musikalisch so sehr auf Hip Hop und R&B steht. Auch spannend: Schon vor dem Essen geht es für die TSG-Spieler in einem separaten Raum an die Bar. Wer dort mit wem zusammensteht und wer Fachsen macht ist ur-komisch.

Clip zwei zeigt Babel und Co im Gymnastikraum im Trainingszentrum der TSG. Neben den Behandlungsräumen erhalten Fans hier erstmals einen genauen Einblick in das Trainingszentrum, den Kraftraum mit einer eigenen Kletterwand und einem Fußball-Tennis-Feld. Neben dem geheimen Handschlag, den Babel mit Prince Tagoe teilt, endet das Video mit einer spannenden Verfolgungsjagd Babels mit einem großen, blauen Gymnastikball auf Gylfi Sigurdsson.

Clip drei aus dem TSG-Alltag ist offenbar erst kürzlich entstanden. Auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel (entweder Hannover oder Aachen, denn Hoffenheim hatte erst zwei) berichtet Babel von dem Raststätten-Aufenthalt der TSG. Neben seinem Geständnis: "Ich habe Angst vor Hunden" zeigt Babel unter anderem, wie Prince Tagoe, Andi Beck und er selbst gut und gerne 40 Euro für Süßigkeiten an der Autobahntankstelle ausgeben.

Zu sehen, sind sie zusammen mit einigen älteren Drehs auf Ryan Babels offiziellem Youtube-Kanal "OfficialRyanBabel". Bereits in der vergangenen Woche sorgte ein Video-Clip bei der TSG für hohes Aufsehen. In einem Sky-Interview nahm Trainer Holger Stanislawski Torwart Tom Starke auf die Schippe.