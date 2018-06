Angeblich wurde der Vertrag des Ex-Hoffenheimers aufgelöst - doch sein aktueller Verein Bursaspor dementiert

Mit Vertragsauflösungen kennt sich Prince Tagoe inzwischen aus. Schon bei der TSG hatte er hart um seine Zukunft kämpfen müssen, als ihm im Sommer 2009 ein angeblicher Herzfehler attestiert und nur einen Tag später fristlos gekündigt wurde. Das Ende vom Lied: Tagoe setzte sich im Ärzte- und Rechtsstreit durch und spielte bis 2011 bei der TSG, ehe er im vergangenen Sommer ein Jahr vor Vertragsende in die Türkei zu Bursaspor wechselte.

Doch auch dort gibt es nun neuen Trubel um Prince Tagoe. Am Donnerstag meldeten ghanaische Medien, Tagoes Verein Bursaspor habe den Vertrag mit dem Stürmer wegen "Nicht-Erfüllung" aufgelöst. Tagoe, der sich aktuell mit seinem Heimatland Ghana und Hoffenheims Verteidiger Isaac Vorsah auf den Afrika-Cup vorbereitet, geriet in seinem Heimatland arg unter Beschuss. Tagoe soll sich angeblich geweigert haben, zum Trainingsauftakt am 28. Dezember bei Bursaspors zweiter Mannschaft erschienen zu sein. Im A-Kader der Türken hatte sich Tagoe aufgrund schwacher Leistungen in der Liga (nur 1 Tor in 11 Spielen) nicht durchgesetzt.

Die Meldung erwies sich allerdings als Ente. Nur einen Tag später trat Tagoes Club Bursaspor selbst an die Öffentlichkeit und dementierte die Vertragsauflösung entschieden. "Prince ist immer noch in unserem Verein!", sagte Sportdirektor Ertugrul Saglam auf der Bursaspor-Website. "Prince Tagoe ist im Moment mit Ghanas Nationalmannschaft bei der Vorbereitung zum Afrika-Cup. Prince Tagoe wird am Turnier teilnehmen und danach zu uns zurückkehren." Eins steht allerdings fest: Nach dem geplatzten Wechsel zu Mainz05 vor einigen Jahren und dem Trubel in Hoffenheim kommt die Karriere des Angreifers auch bei seinem neuen Verein nicht zur Ruhe.