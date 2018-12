Dem Hoffenheimer Abwehrspieler droht ein weiterer Rückschlag

Unter dem Titel "Comeback im Blick" widmete sich die Internetseite von 1899 Hoffenheim in der vergangenen Woche den verletzten Profis im Kader. Über Matthias Jaissle hieß es da: "Nun macht ihm erneut die Achillessehne und das Fersenbein zu schaffen!" Was hinter dieser etwas nebulösen Formulierung tatsächlich steckt, macht heute der "Kicker" klar: Jaissle droht eine neue Operation an der entzündeten Achillessehne. Heute soll die Entscheidung fallen, ob er erneut unters Messer muss. Damit würde der Innenverteidiger wohl mindestens bis Oktober ausfallen.