Wen sucht 1899 Hoffenheim noch als Verstärkung? An welchem Gerücht ist wirklich etwas dran?

Sven Schipplock und Fabian Johnson - das sind bis jetzt die beiden einzigen Neuzugänge von 1899 Hoffenheim für die kommende Saison. "Zwei gute Jungs", findet Holger Stanislawski. Doch wie sieht es mit weiteren Neuverpflichtungen aus? Stani: "Ich bin da tiefenentspannt. Wir können reagieren, aber im Moment müssen wir nicht an den Markt heran. Ich hoffe, dass wir aus der Jugend irgendwann den Ersten nach langer Zeit wieder reinschmeißen können. Wir haben einen guten Kader und den wollen wir fördern und fordern."

Holger Stanislawski soll zuerst den kompletten Kader kennenlernen. Bisher konnte sich der neue Chefcoach nur ein Bild von der Hälfte des Teams machen. Die Nationalspieler kommen - bis auf Gylfi Sigurdsson - erst morgen hinzu und nehmen am Dienstagmittag das Mannschaftstraining auf. "Wir können nicht sagen, dass jetzt alles abgeschlossen ist. Stani soll sich jetzt ein genaues Bild machen", so Ernst Tanner zu den Transferaktivitäten der TSG.

Klar sind wenigstens zwei Positionen. Nach dem Leihgeschäft von Jens Grahl zu Paderborn "sind wir auf der Suche nach einem jungen Torhüter", so Ernst Tanner. Wer es werden soll, ist indes noch unbekannt. Das zweite Leck im Kader: "Nach dem Weggang von Luiz Gustavo ist natürlich ein kopfballstarker Sechser vakant, das wissen wir. Es ist eine Wunschpersonalie, aber auf dieser Position suchen viele Vereine." Im Mittelfeld könnte sich noch eine zweite Lücke auftun, falls die Leihe von David Alaba nicht von Bayern München verlängert wird. "Dann müssten wir noch etwas machen, aber ich bin immer noch verhalten optimistisch", so Ernst Tanner. Die Personalie Alaba hängt wesentlich vom Transfer Arturo Vidals von Leverkusen nach München ab. "Es ist aber im Moment nicht abzuschätzen, wie lange sich das noch hinziehen wird."

Doch wer sind die potenziellen Neuzugänge? Im Internet werden zahlreiche Namen mehr oder weniger heiß gehandelt. Auf der Innenverteidiger-Position werden vor allem der Senegalese Lee Addy von Roter Stern Belgrad und der Franzose Bakari Koné von AS Guignamp genannt. Ernst Tanner kommentiert: "Lee Addy ist überhaupt kein Thema, Null Komma Null." Allein die Körpergröße des 1,73m kleinen Innenverteidigers spricht gegen eine Verpflichtung. Ein Kontakt habe nie bestanden.

Ähnlich der Fall Koné. Tanner bestätigte, dass der Spieler ihm angeboten wurde. "Wir sind in Frankreich ja nach wie vor in der Gerüchteküche. Aber mir werden jeden Tag dreißig Spieler angeboten", so Tanner. Auch Koné sei für die TSG "überhaupt nicht" interessant. Gleiches gilt auch, für einen aufstrebenden nigerianischen Stürmer, der zurzeit in Norwegen spielt: Anthony Ujah. Interessant: Genau wie Chinedu Obasi vor seinem Wechsel zur TSG spielt auch Landsmann Ujah bei Lillestrom, erzielte in 12 Spielen 13 Tore. Ernst Tanner bestätigt, sich den Spieler angesehen zu haben, "aber wir schauen uns natürlich viele Spieler an und haben nach Norwegen sowieso gute Kontakte." Sein Fazit zu dem 20-jährigen, dessen Marktwert auf rund 2,6 Millionen Euro taxiert wird: "Auch Ujah ist für uns natürlich kein Thema!"

Nur zu einem Namen wurde Ernst Tanner wirklich konkreter: Knowledge Musona. Der Nationalspieler Simbabwes sollte angeblich zum Probetraining nach Hoffenheim kommen. "Der Name ist bei uns bekannt", so Ernst Tanner. "Wir wollten uns ihn mal anschauen, aber das ist wahnsinnig schwer." Ein Probetraining sei aber nicht geplant. Zurzeit spielt der 20-jährige Stürmer in Südafrika bei den Kaizer Chiefs und erzielte in 28 Spielen 15 Tore. "Die Scouts haben ihn schon gesehen", bestätigt Ernst Tanner. "Ich habe mir überlegt, runter zu fahren. Aber es war nicht möglich." Der Marktwert des 1,69m großen Offensiv-Allrounders wird aktuell auf etwa 800.000 Euro geschätzt. Trotz des Interesses ist aber auch seine Verpflichtung bis jetzt nur ein Gedankenspiel und fraglich, ob es überhaupt konkretisiert wird. "Überhaupt nicht" konkret seien diese Überlegungen, so Tanner.

Fazit: Die vielen Namen, vor allem im Ausland, mit denen die TSG in Verbindung gebracht wird, sind in den meisten Fällen kalte Spuren. Solange Holger Stanislawski sich nicht mit dem kompletten Kader vertraut gemacht hat, oder ein 1899-Spieler verkauft wird, sind Neuverpflichtungen im Kraichgau eher nicht zu erwarten. Große Ausgaben sind aufgrund des Ziels, in finanziell ruhige Fahrwasser zu gelangen, auch ausgeschlossen. Die Gerüchteküche der TSG kann in diesem Sommer auf niedrigerer Flamme köcheln.