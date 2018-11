Andreas Müller lobt seinen Kollegen vom VfL Wolfsburg

Der wichtigste Transfer des VfL Wolfsburg darf am Sonntag in Sinsheim nicht spielen. Manager Klaus Allofs wechselte am Mittwoch von Werder Bremen zum Ligakonkurrenten nach Niedersachsen. „Es war eine Überraschung“, sagt Andreas Müller, Hoffenheims Manager. „Klaus Allofs ist einer der besten Manager der Bundesliga. Das hat er nachhaltig bewiesen in Bremen. Wenn ich überlege, wie viel Zeit man braucht, um einen Transfer vorzubereiten, dann ist es relativ schnell gegangen“, findet Müller und fügt schmunzelnd hinzu: „Aber er braucht ja auch keinen Medizin-Check.“

Am Sonntag begegnen sich Müller und Allofs in Sinsheim, wenn die TSG um 17.30 Uhr die Wölfe empfängt. Es wird Allofs erstes Spiel als Wolfsburger Manager sein. Noch vergangene Woche war er mit Bremen in Schalke. Auch Müller hatte erst im September bei 1899 Hoffenheim unterschrieben, war aber zuvor vereinslos. „Wenn man, so wie ich frei ist, ist es relativ leicht. Aber einen Verein mitten in der Saison zu einem recht frühen Zeitpunkt zu wechseln, ist außergewöhnlich.“