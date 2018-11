Der Manager hat den Markt sondiert und auch Gespräche mit anderen Kandidaten geführt

Wer wird der neue Trainer bei 1899 Hoffenheim? "In zwei, drei Tagen wird sicherlich eine Entscheidung fallen", sagte Manager Andreas Müller am Sonntagabend. "Die Entscheidung wird sicherlich diese Woche fallen. Eher Mitte der Woche als Ende der Woche. Wir werden es nicht auf die lange Bank schieben, sondern in der kommenden Woche bekannt geben, welches Trainerteam die Mannschaft bis zum Ende der Saison auf jeden Fall begleitet."

Ob er schon mit anderen Kandidaten neben Frank Kramer gesprochen habe, wurde Müller gefragt. Der Manager holte zum tiefen Seufzer aus und lächelte dann nur. Müller: "Ich habe mir meine Gedanken gemacht und es gab sicherlich auch Gespräche. Das ist normal in der Situation. Es ist meine Verantwortung, dass ich alles prüfe, was für Hoffenheim zum Positiven reichen soll. Nicht nur, was das Trainerteam angeht, sondern auch das Personal."

Angeblich soll Felix Magath in Zuzenhausen gesehen worden sein. Müller dementierte: "Ich habe ihn nicht gesehen!" Auch der erst am Sonntag auf Schalke entlassene Stevens, mit dem Müller 1997 den UEFA-Cup gewann, wollte Müller nicht kommentieren. Zur Entlassung Stevens sagte Müller nur: "Ich habe es heute mitbekommen. Ich kann die Geschehnisse in Schalke nicht beurteilen. Das will ich auch nicht. Ich kenne Huub Stevens sehr gut, alles Weitere will ich nix zu sagen. Ich werde zu einzelnen Namen nichts sagen. Innerhalb des Klubs werden wir uns in den nächsten zwei, drei Tagen intensiv damit beschäftigen. Dann gibt es die Entscheidung."

Wie viele Namen auf seiner Liste stehen, auch das verschwieg Müller: "Dafür kommen nicht viele Kandidaten in Frage. Es ist müßig, ob ich sage es sind zwei, es sind vier. Letztendlich muss der, den man auswählt, der Richtige sein." Müller treffe die Entscheidung, betonte er noch einmal. "Das Bauchgefühl, das man dann hat, danach entscheidet man dann auch."

Erstmals umriss der Manager das Anforderungsprofil, das er an den neuen Kandidaten habe: "Am besten ist, der Trainer ist erfolgreich. Es ist klar, die Priorität liegt eindeutig darin, dass wir in der Bundesliga bleiben. Es ist aber nicht so, dass man dann nicht einen Trainer haben kann, der trotzdem perspektivisch Dinge in die Wege leiten kann. Aber über allem steht der Klassenerhalt. Der Trainer muss eine hohe Identifikation mit dem Verein haben, aber der Trainer muss erst mal vom fachlichen und von seiner Mentalität die Mannschaft dahin bringen, dass wir Punkte machen. Darüber hinaus müssen wir die Mannschaft im technischen und taktischen Bereich weiterentwickeln. Aber in erster Linie muss man Punkte machen."

Möglich erscheint, dass zunächst ein Mann bis zum Saisonende verpflichtet wird. Müller antwortete auf die Frage nach der Vertragslaufzeit vage: "Das will ich jetzt nicht beantworten. Wir wollen erst den Trainer bekannt geben und dann auch die Inhalte." Dass Frank Kramer nach Müllers Äußerungen auch weiterhin die Profis betreut, darf als eher unwahrscheinlich betrachtet werden.