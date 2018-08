Mit 2-1 hat 1899 Hoffenheim das Testspiel gegen Worms gewonnen

Rund 2.000 Zuschauer sahen am Abend das zweite Testspiel von 1899 Hoffenheim. In Gimbsheim gewann die TSG knapp gegen den Regionalligisten Wormatia Worms. Der entscheidende Treffer fiel erst kurz vor Schluss durch ein Eigentor der Rheinhessen.

In der 38. Minute waren die Wormser durch ein Tor von Martin Gollasch in Führung gegangen, Hoffenheim erzielte allerdings wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich. Firmino traf nach einer Vorlage von Vedad Ibisevic. In der zweiten Halbzeit brachte Trainer Holger Stanislawski gleich acht neue Spieler. Lediglich Marvin Compper und Sejad Salihovic wurden geschont, beide waren leicht angeschlagen.

In der 88. Minute gelang dem Bundesligisten mit Unterstützung der Wormser schließlich das 2-1. Nach eine Flanke von Dominik Kaiser lenkte ein Wormatia-Spieler den Ball ins eigene Tor.

Die Hoffenheimer Aufstellung in der ersten Hälfte: Haas, Johnson, Jaissle, Vorsah, Raitala, Rudy, Kaiser, Firmino, Obasi, Ibisevic, Babel

Die Hoffenheimer Aufstellung in der zweiten Hälfte: Starke, Johnson, Braafheid, Beck, Ruck, Vestergaard, Vorsah, Kaiser, Thomalla, Schipplock, Mlapa