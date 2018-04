Heute findet das alles entscheidende zweite Play-Off-Spiel zwischen Portugal und Bosnien-Herzegowina statt

Zum vierten Mal treten Sejad Salihovic und Vedad Ibisevic nun schon gegen Superstar Cristiano Ronaldo an. Bei der WM-Qualifikation vor zwei Jahren scheiterte Bosnien-Herzegowina noch gegen Portugal. Nun hat die "goldene Generation" des kleinen Landes die nächste Chance, sich zum allerersten Mal für ein großes Turnier zu qualifizieren.

Die Bosnier, die mit so namhaften Stars wie eben Salihovic, Ibisevic aber auch Dzeko (Manchester City), Pjanic (AS Rom) oder Misimovic (Dinamo Moskau) besetzt sind, wollen endlich die Revanche für die verpasste WM-Qualifikation und zur EM in Portugal und der Ukraine. Es könnte eine lange Nacht werden für Hoffenheims Bosnier. 0:0 endete das Hinspiel. Vergangene Woche hatte Vedad Ibisevic die Sensation bereits auf dem Schlappen, vergab aber die größte Chance für Bosnien im Hinspiel. Trotzdem ist die Ausgangslage nach dem 0:0-Hinspiel günstig. Es geht in einem Spiel um alles oder nichts. Um 22 Uhr wird die Partie in Lissabon erst angepfiffen. TSG-Fans können live im Free-TV verfolgen, wie sich die beiden Hoffenheimer schlagen. Sport1 überträgt die Partie live.