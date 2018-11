Hoffenheims Torwarttrainer Zsolt Petry und die Herausforderung, mit Tim Wiese zu arbeiten - 200 PS mehr drin

Sie beschießen sich. Zwei ballern abwechselnd auf die rechte Seite des Tores, auf die linke, in die Mitte. Einer fliegt, faustet, hechtet, wehrt ab, hält das runde Spielzeug fest in den Armen - oder flucht, wenn er nicht rankommt und das Netz hinter ihm zappelt. Tim Wiese (31), Koen Casteels (20) und Jens Grahl (24) befinden sich im Konkurrenzkampf während des Trainingslagers der TSG Hoffenheim in Portugal. Die T-Frage ist unbeantwortet, noch hat sich der neue Cheftrainer Marco Kurz (43) nicht festgelegt, wer zum Rückrundenstart am 19. Januar gegen Gladbach das Tor hüten darf. Der Dreikampf soll fair gelöst werden, sagt Torwarttrainer Zsolt Petry (46) im RNZ-Gespräch. "Ich versuche, in der Gruppe ein loyales Verhältnis zu schaffen. Jeder ist sein eigener Konkurrent - das reicht. Eigenmotivation ist sowieso das Beste."

Petry hat's in seinem Job mit andersartigen Typen zu tun - und erklärt den Unterschied: Während Casteels und Grahl eher "das bewusste Torhüterspiel verkörpern", also planmäßig agieren, "Spielintelligenz groß schreiben und weniger spektakulär agieren", reagiere Wiese situationsbedingt und vertraue seiner sehr hohen Reaktionsschnelligkeit. Petry diplomatisch: "Es geht dabei nicht um gut oder schlecht. Im Gegenteil: Bei uns können die Torhüter dadurch extrem voneinander profitieren."

Freilich gibt der Ungar zu, dass er im vergangenen Sommer vom damaligen Trainer Markus Babbel nicht gefragt wurde, ob ein Transfer Wieses von Werder Bremen nach Hoffenheim Sinn ergibt. Petry ist ziemlich ehrlich, hat seine eigene Meinung - und keine Bange, damit anzuecken. Er sagt: "Tom Starke hatte zwei gute, solide Bundesliga-Jahre gespielt." Vom "alten" 1899-Keeper, der überaus beliebt war bei den Fans, hält Petry viel, daraus macht er kein Geheimnis. Er sagt aber auch: "Das hat nichts mit der Qualität von Tim Wiese zu tun." Er fügt hinzu: "Der Verein hat damals entschieden, einen international erfahrenen Torhüter zu holen. Und das ist auch okay."

Zsolt Petry mag bildhafte Vergleiche. Seine Arbeit mit Wiese umschreibt er so: "Ich will ihn ja gar nicht ändern, ich will ja nicht, dass er plötzlich blonde lange Haar trägt, sondern ich will nur seine Sichtweise und Spielweise erweitern." Auto-Fan Petry schiebt nach: "Ich will, dass Tim merkt: er hat noch 200 PS zusätzlich drauf."

Dass Wiese das Rennen um die Nummer 1 gewinnen wird, ist wahrscheinlich. "Erfahrung spielt dabei auch eine Rolle", sagt Petry, "aber wir brauchen einen stabilen Tim Wiese. Und darauf arbeiten wir hin. Das tun wir bei allen drei Torhütern. "

Verbesserung ist zwingend. Hoffenheims exzentrischer Torhüter hat das schlimmste halbe Jahr seiner Profikarriere mit 267 Bundesligapartien und sechs Länderspielen hinter sich. Mit Europapokalträumen kam er im Kraichgau an, wurde von Babbel prompt zum Kapitän ernannt und zur Führungsfigur erklärt. Rasch büßte er Reputation ein. Mehrere Fehlgriffe erlaubte sich Wiese, erlitt 23 Gegentreffer in acht Bundesligaspielen (obendrein das fürchterliche 0:4 im Pokal beim Viertligisten Berliner AK), verlor seinen Stammplatz an Casteels und wurde jetzt in einer Umfrage des Fachmagazins kicker von Bundesliga-Kollegen zum "Absteiger des Jahres" gewählt, mit erschreckend weitem Abstand (52,1 Prozent) vor Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar (8,9). "Für die ganze Mannschaft, aber vor allem für Tim persönlich ist es brutal unglücklich gelaufen", sagt Zsolt Petry, "in so einer Situation war er noch nie in seinem Leben."

Ob sich der Gedemütigte helfen lässt? Wieder empor kommt? Petry hat einen Rat parat: "Tim muss sich damit abfinden, dass Fans und Medien ihn kritischer beurteilen als noch vor zwei, drei Jahren." Vergangenem Glück nachzujammern sei sinnfrei in allen Lebenslagen, meint Zsolt Petry und sagt: "Aber Tim hat die Chance, sich über gute Leistungen wieder in ein positiveres Licht zu setzen."

Optimismus. Die Sonne scheint an der Algarve ...