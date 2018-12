Hoffenheims Trainer zum Saisonstart

"Ich freue mich, wenn es losgeht", sagt Marco Kurz. Morgen bestreitet er sein erstes Pflichtspiel als Cheftrainer von 1899 Hoffenheim. Gegen Borussia Mönchengladbach beginnt die Mission Klassenerhalt. Kurz habe ein gutes Bauchgefühl, sagt er. "Wir hatten eine sehr komprimierte Vorbereitung. Und jetzt ist Wettkampf, jetzt können wir den ersten Schritt gehen mit der Schwere der Aufgabe. Es wird mit Anpfiff bei den Spielern eine mentale Situation entstehen, die nicht einfach ist. Der wollen wir uns stellen und sie meistern. Ich freue mich darauf und hoffe, dass wir die richtige Entwicklung nehmen."

Mit der nur knapp zweieinhalb Wochen langen Vorbereitung ist der Trainer zufrieden: "Den roten Faden, den wir uns gelegt haben, haben wir ganz gut durchbekommen. Vor dem Trainingslager war eine sehr intensive Zeit. Im Trainingslager hatten wir einen Schwerpunkt auf dem spielerischen Bereich, inklusive der beiden Testspiele. Sie waren auch wichtig, was das Resultat betrifft. Ein Spiel zu Null zu spielen ist ein gutes Gefühl, das man nicht unterschätzen darf und das hoffentlich Freiräume geschaffen hat."

Kurz glaubt: "Die Mannschaft versteht, was wir wollen und ist einverstanden mit dem, was wir vorgeben. Sie fühlen sich damit wohl. Es werden immer die Erfolgserlebnisse entscheidend sein, wie schnell so eine Entwicklung geht. Aber auch, wenn mal weniger Erfolg da ist, auch Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit, das gesetzte Ziel nicht zu verlieren und Ruhe zu bewahren. Mit Erfolgen geht so eine Entwicklung schneller und wir wollen am Samstag schon das Maximum erreichen."

Erfahrungen im Abstiegskampf hat Kurz schon. Beim 1. FC Kaiserslautern ging es in der zweiten Bundesligasaison nach dem Aufstieg auch bergab. Kurz wurde im Abstiegskampf entlassen, doch mit Krassimir Balakov stiegen die Pfälzer dennoch ab. Der Trainer nahm für sich einiges aus dem Klassenkampf mit. Kurz: "Das kann man nicht vergleichen. Es sind andere Voraussetzungen. Es ist ein anderes Mannschaftsgefüge in allen Bereichen. Wir müssen als Mannschaft nachhaltig sein, sehr hart und selbstkritisch. Es darf sich keiner irgendwelche Alibis bauen. Es geht sehr lange, bis zum Schluss und vielleicht auch noch länger. Da wollen wir trotzdem die Nase vorne haben."

Vorbild in dieser Situation kann der Gegner Mönchengladbach sein. Die standen vor knapp zwei Jahren ähnlich schlecht da, holten Trainer Lucien Favre, retteten in der Relegation die Klasse und zogen im darauf folgenden Jahr in die Euro-Leauge ein. "Man hat gesehen, dass es möglich ist", nimmt sich Kurz ein Beispiel an der Borussia. "Aber man hat auch die Schwere der Aufgabe gesehen. Gladbach hat es nur in der Relegation geschafft. Sie sind Vorbild in der Sache, nächstes Jahr auch erste Liga zu spielen."

Auch ein Anreiz für Kurz: Bayern Münchens neue Trainer-Verpflichtung Pep Guardiola. "Wir wollen schon gegen ihn spielen", sagt der Trainer, "da müssen wir uns die Liga in der Rückrunde verdienen. Wir wollen so gut arbeiten, dass wir es ihm nächstes Jahr schwer machen können."